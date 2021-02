Napoli, contro il Granada la vittoria non basta: azzurri fuori dall’Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli di Rino Gattuso pur vincendo 2-1 contro il Granada al Maradona non riesce a qualificarsi per gli ottavi di Europa League e va fuori dalla competizione. Allo stadio Maradona gli azzurri superano il Granada 2-1 con reti di Zielinski e Fabian Ruiz, ma vengono eliminati in virtu’ dello 0-2 subito all’andata in Spagna. Gattuso rispolvera la difesa a tre guidata dal rientrante Koulibaly e in attacco si affida all’estro di Politano e Insigne con Zielinski a supporto. Ed è proprio il polacco, dopo soli 3?, a tagliare a fette la difesa spagnola accendendo le speranze dei partenopei: errore in impostazione di Eteki, l’ex Empoli corre verso la porta, si sposta il pallone sul sinistro e infila Rui Silva con una rasoiata. Il gol dell’1-0 non cambia il piano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Rino Gattuso pur vincendo 2-1ilal Maradona non riesce a qualificarsi per gli ottavi di Europae vadalla competizione. Allo stadio Maradona gli azzurri superano il2-1 con reti di Zielinski e Fabian Ruiz, ma vengono eliminati in virtu’ dello 0-2 subito all’andata in Spagna. Gattuso rispolvera la difesa a tre guidata dal rientrante Koulibaly e in attacco si affida all’estro di Politano e Insigne con Zielinski a supporto. Ed è proprio il polacco, dopo soli 3?, a tagliare a fette la difesa spagnola accendendo le speranze dei partenopei: errore in impostazione di Eteki, l’ex Empoli corre verso la porta, si sposta il pallone sul sinistro e infila Rui Silva con una rasoiata. Il gol dell’1-0 non cambia il piano ...

