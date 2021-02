Napoli | Benitez pensa al clamoroso ritorno | “Seguo ancora la squadra!”

boukmanmutt : @Chiariello_CS Grande idea riprendere Benitez. Metti in una squadra senz'anima uno che l'anima del Napoli l'aveva c… - infoitsport : Repubblica sulle parole di Benitez: 'Ha fatto intendere di essere ben disposto a tornare a Napoli!' - infoitsport : Napoli, contatti frequenti tra Benitez e De Laurentiis: chiesto il ritorno immediato - infoitsport : Benitez torna a Napoli? Nessun riferimento su De Laurentiis da parte del tecnico nella recente intervista - zazoomblog : Napoli Benitez sempre in pole per sostituire Gattuso: lo scenario - #Napoli #Benitez #sempre #sostituire -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benitez

In questi giorni ci sono stati dei contatti frequenti tra il presidente dele Rafa. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e accettare la proposta che prevede il ritorno ...Rafaresta sempre in pole per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del: uno scenario valido per il futuro ma anche per il ...Il Napoli alberga ancora nei ricordi di Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo, rimasto sulla panchina azzurra il tempo di vincere una Coppa Italia e una ...Ad inizio gennaio ha chiuso il rapporto con il Dalian e il calcio cinese perché voleva rientrare in Inghilterra dopo i problemi causati dalla pandemia. Tante parole sul suo passato in azzurro, ma ness ...