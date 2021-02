Napoli-Benevento sarà diretta dall’arbitro Abisso (Di giovedì 25 febbraio 2021) La partita tra Napoli e Benevento, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Galetto e Pagliardini, il quarto uomo Sacchi. Al VAR ci saranno Valeri e Giallatini. Per Roma–Milan, big match del prossimo turno, è stato scelto l’arbitro internazionale Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Orsato invece è stato designato per Spezia-Parma: probabile quindi che gli venga affidata una gara di Champions League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) La partita tra, valida per la 24^ giornata di Serie A,Rosariodella sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Galetto e Pagliardini, il quarto uomo Sacchi. Al VAR ci saranno Valeri e Giallatini. Per Roma–Milan, big match del prossimo turno, è stato scelto l’arbitro internazionale Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Orsato invece è stato designato per Spezia-Parma: probabile quindi che gli venga affidata una gara di Champions League. L'articolo ilsta.

