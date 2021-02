Napoli – Agguato nel quartiere Piscinola: ferito 34enne (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un 34enne ferito a colpi d’arma da fuoco su via Marianella, nel quartiere di Piscinola. Agli inquirenti ha raccontato di essere stato vittima di una tentata rapina: tre i colpi che lo hanno raggiunto ad entrambe le braccia, altri cinque bossoli recuperati sul luogo degli spari. L’uomo se la caverà, indagano i carabinieri. Paura a Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una colpi d’arma da fuoco su via Marianella, neldi. Agli inquirenti ha raccontato di essere stato vittima di una tentata rapina: tre i colpi che lo hanno raggiunto ad entrambe le braccia, altri cinque bossoli recuperati sul luogo degli spari. L’uomo se la caverà, indagano i carabinieri. Paura a

InterNapoli : Agguato sventato a #Napoli, pistole della camorra nascoste nella tegola dlela pensilina su - cronacacampania : Si torna a sparare a Napoli, agguato a Marianella contro ras dei Cifrone - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… -