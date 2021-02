Napoli | 34enne giunge all’ospedale Cardarelli con ferite da arma da fuoco

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante il pomeriggio della giornata di ieri un uomo di 34 anni già noto alle forze dell’ordine si è presentatoferito da ben 3 colpi d’daalle braccia. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche ma potevano esserle. L’uomo è stato sparato, stando a quanto ha raccontato ai carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero, da due uomini che avrebbero tentato di rubargli l’orologio. Sul luogo è stata rinvenuta l’auto della vittima con 3 fori nella fiancata. A terra 5 bossoli. Sull’episodio indaga la compagnia Vomero. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di, come riporta la repubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : Un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato all'ospedale #Cardarelli di #Napoli con tre ferite… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 34enne

Tentata rapina finisce nel sangue. Unnapoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito alle braccia da tre colpi d'arma ...eseguendo i rilievi con il Nucleo investigativo diBernardo Torino ,con precedenti per rapina, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli died è stato assistito dai sanitari del presidio ospedaliero e le sue condizioni non ...Napoli - Ieri un uomo di 34 anni già noto alle forze dell'ordine si è presentato all'Ospedale Cardarelli ferito da ben 3 colpi d'arma da fuoco alle braccia.Agguato a Napoli, un 34enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco su via Marianella. I colpi hanno raggiunto le braccia: finisce in ospedale ...