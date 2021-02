Musica e balli a Roma di notte, residenti: “Denunciamo ma nulla” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Il coprifuoco causa coronavirus non vale in alcuni quartieri della Capitale? La denuncia arriva da Tiziana Costa, attivista del circolo Giorgia Meloni nel V Municipio di Roma a nome di molti altri residenti della zona di Torpignattara. All’Agenzia Dire, la militante vicina a Fratelli d’Italia racconta che in un’area di verde abusivo del quartiere, dove affacciano alcuni condomini, ogni domenica – dal pomeriggio fino a notte inoltrata – si odono schiamazzi, risa e musica a tutto volume udibili fino ai piani alti delle palazzine. È dal 25 Aprile 2020, quindi dal primo lockdown – spiega- che ogni domenica in quel prato alla fine di via Antonio Da Castello, nella periferia romana, si ripete lo stesso tipo di assembramento con musica e balli oltre le 22, nonostante le ripetute segnalazioni ai Vigili di zona e chiamate al 112. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Il coprifuoco causa coronavirus non vale in alcuni quartieri della Capitale? La denuncia arriva da Tiziana Costa, attivista del circolo Giorgia Meloni nel V Municipio di Roma a nome di molti altri residenti della zona di Torpignattara. All’Agenzia Dire, la militante vicina a Fratelli d’Italia racconta che in un’area di verde abusivo del quartiere, dove affacciano alcuni condomini, ogni domenica – dal pomeriggio fino a notte inoltrata – si odono schiamazzi, risa e musica a tutto volume udibili fino ai piani alti delle palazzine. È dal 25 Aprile 2020, quindi dal primo lockdown – spiega- che ogni domenica in quel prato alla fine di via Antonio Da Castello, nella periferia romana, si ripete lo stesso tipo di assembramento con musica e balli oltre le 22, nonostante le ripetute segnalazioni ai Vigili di zona e chiamate al 112.

