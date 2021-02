Muore Ronald Pickup | celebre attore nella serie tv Netflix | The Crown

(Di venerdì 26 febbraio 2021), all’età di 80 anni, l’britannico conosciuto per il suo ruolo in Marigold Hotel e The. Il suo agente ha detto che “è morto serenamente ieri dopo una lunga malattia circondato dalla moglie e dalla famiglia. Mancherà profondamente”. L’, morto mercoledì, era l’arcivescovo di Canterbury in Thedel 2016 e ha interpretato Neville Chamberlain nel film Darkest Hour del 2017. Era molto attivo nel suo mestiere, infatti, complessivamente, tra cinema e televisione, era apparso in circa 130 film etv. Nato a Chester, capoluogo inglese della contea di Cheshire, diventa un affermatodi teatro. Si è formato alla Royal Academy of Dramatic Art, a Londra, dove ha incontrato sua ...

