Muore a 96 anni e lascia in beneficienza 25 milioni

SkySport : Lutto per Alisson, muore il papà a 57 anni - annadagenova : RT @SefanoMalaguti: Napoleone l'ho conosciuto sabato sera, 96 anni. Viene ricoverato sabato notte, gli fanno il tampone ed è negativo...lun… - v_senigallia : Si è lanciato dal terrazzo al terzo piano: muore un uomo di 65 anni - MRGUMEDE52 : RT @LaGazzettaWeb: Matera, auto contro camion: muore una donna di 45 anni - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dipendente comunale di 44 anni muore dopo un malore sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

LA NAZIONE

Un piccolo tesoro ha preso la strada della beneficenza. Secondo le ultime volontà testamentarie di una signora di 96di Genova, morta lo scorso 9 dicembre, 25 milioni di euro saranno destinati a 16 enti, molti dei quali sul territorio del capoluogo ligure. Tra questi anche l'ospedale Gaslini e il Galliera, cui ...Era una signora di di 96ed è scomparsa lo scorso 9 dicembre dopo aver preparato ogni cosa per la sua morte, persino il proprio necrologio in cui salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava 'la ...Dieci mete imperdibili per una gita fuori porta in Lazio: da Civita di Bagnoregio alle Cascate di Monte Gelato, passando per la maestosa Villa Adriana.Era una riservata signora di Genova di 96 anni ed è scomparsa lo scorso 9 dicembre dopo aver preparato ogni cosa per la sua morte, persino il proprio necrologio in cui salutava ...