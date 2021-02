MPS | CdA approva progetto di bilancio 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena hato oggi ildid’esercizio al 31 dicembre, confermando i risultati preliminari giàti e diffusi il 10 febbraio, in cui si attestava una perdita netta di 1,689 miliardi per l’anno appena concluso. Il Piano Strategico 2021-2025 e il Capital Plan sono stati inviati a DG Comp e BCE per le valutazioni di competenza, come richiesto nella decisione finale della BCE del 28 dicembreriguardo ai requisiti patrimoniali SREP. Il Piano Strategico è stato predisposto avendo presenti gli impegni assunti dal Governo italiano nel 2017 con riferimento al Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e il DPCM del 16 ottobre, il quale prevede di “avviare un processo di ...