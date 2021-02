Moviola Milan Stella Rossa | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 25 febbraio 2021)delvalido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21:delladeltra, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Jesus Gil ManzanoDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Milan-Inter, la moviola. Casarin: “Bravo Doveri. Si potrebbe confermare…” - infoitsport : Milan-Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: 'Non c'è rigore su Ibra' - PianetaMilan : #MilanInter 0-3, la #moviola di @Gazzetta_it: '#Doveri all'inglese ma coerente' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA… - fcin1908it : Milan-Inter, moviola. GdS: “Doveri, arbitraggio all’inglese. Manca un giallo” - sportli26181512 : Derby tranquillo, ma bravo Doveri. Atalanta, manca un rigore. Glik, giusto il rosso: Derby tranquillo, ma bravo Dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Milan

Calciomercato.com

Allo stadio San Siro, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 trae Stella Rossa: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ......ilcontro l Ajax nel dicembre 2013 (21:20). Il momento social Champions League Atalanta - Real Madrid 0 - 1, le pagelle: Pessina da Nazionale 8 ORE FA Champions League Atalanta - Real,: ...L'episodio chiave del match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21: moviola Milan Stella Rossa ...Allo stadio San Siro, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra Milan e Stella Rossa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...