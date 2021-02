MotoGP | presentata la nuova Pramac

(Di venerdì 26 febbraio 2021), è statala. Grande chance per Johann Zarco e Jorge Martin. ROMA – . Dopo l’Esponsorama e la Ducati, è stata svelata lamoto gestita dalla scuderia di Borgo Panigale. Dopo una stagione da assoluta protagonista con Jack Miller e Francesco Bagnaia, la scuderia ha deciso di cambiare ed affidarsi a due talenti come Johann Zarco e Jorge Martin. La grande occasione per Johann Zarco Per Johann Zarco la grande occasione da non sbagliare. Il francese, dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative, ha bisogno di trovare quella continuità di qualche stagione fa per dimostrare le proprie qualità. Il transalpino potrebbe essere una vera e propria mina vagante di questa stagione. La sua abilità su pista bagnata non è da sottovalutare e la ...

[Video] - Pramac Racing ha tolto i veli alla sua nuova Desmosedici GP21, che verrà affidata all'inedita coppia formata da Johann Zarco e Jorge Martin. In caso di problemi di visualizzazione del video, ...Lo spagnolo invece è già in Pramac (motooggi, rivivi la diretta ) e - a differenza ... ' Per me naturalmente è tutto diverso, essendo in. Inizio da zero , in pratica. Sono molto ...MotoGP, è stata presentata la nuova Pramac. Grande chance per Johann Zarco e Jorge Martin. L'obiettivo è lottare per il Mondiale.Un promettente debuttante. Per il 2021, quindi, si riparte con due piloti nuovi, di cui un debuttante. Insomma, al ventesimo anno, il team Pramac si conferma squadra di altissimo livello “Il team Pram ...