Morto il marito di Mara Venier? La bufala fa infuriare la conduttrice: “Siete delle me**e” (FOTO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) In queste ore sta impazzando sul web la notizia relativa al fatto che sarebbe Morto il marito di Mara Venier, Nicola Carraro. Per fortuna, però, si tratta di una fake news che qualcuno ha messo in giro per creare un po’ di gossip. La bufala non è stata gradita dalla conduttrice di Domenica In che, infatti, ha sbottato prontamente sul suo profilo Instagram mostrandosi particolarmente adirata. La donna ha tranquillizzato i fan e si è scagliata duramente contro gli artefici di questa bugia. La fake news sul marito della Venier Morto Molti siti di gossip hanno riportato la notizia secondo cui il marito di Mara Venier fosse Morto. L’annuncio è stato accompagnato da messaggi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) In queste ore sta impazzando sul web la notizia relativa al fatto che sarebbeildi, Nicola Carraro. Per fortuna, però, si tratta di una fake news che qualcuno ha messo in giro per creare un po’ di gossip. Lanon è stata gradita dalladi Domenica In che, infatti, ha sbottato prontamente sul suo profilo Instagram mostrandosi particolarmente adirata. La donna ha tranquillizzato i fan e si è scagliata duramente contro gli artefici di questa bugia. La fake news suldellaMolti siti di gossip hanno riportato la notizia secondo cui ildifosse. L’annuncio è stato accompagnato da messaggi ...

