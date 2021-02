Morte Kasia Lenhard, Boateng indagato: lo accusano di una cosa orribile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua a tenere banco in Germania la questione legata alla Morte di Kasia Lenhard. La modella, ex di Jerome Boateng, si è tolta la vita a inizio febbraio. Le indagini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua a tenere banco in Germania la questione legata alladi. La modella, ex di Jerome, si è tolta la vita a inizio febbraio. Le indagini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

infoitsport : Jerome Boateng indagato per lesioni nella morte dell'ex Kasia: il giallo del lobo dell'orecchio staccato - AfD_Muenster : RT @Corriere: Jerome Boateng indagato per lesioni nell’inchiesta sulla morte della ex Kasia Lenhardt - fanpage : Jerome Boateng indagato, si infittiscono i misteri sulla morte della fidanzata Kasia - zazoomblog : Jerome Boateng indagato per lesioni nella morte dellex Kasia: il giallo del lobo dellorecchio staccato - #Jerome… - TruIeeIy : @irritatrix La 'suicida' dell'ex del calciatore-risorsa! Jerome Boateng indagato per lesioni nella morte dell'ex… -