Morbidelli al pistacchio | la ricetta dei dolcetti di Fabio Potenzano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladeialdiè ladolce di E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 febbraio 2021. Isiciliani con i pistacchi serviti con la golosa salsa al passito, una vera delizia per tutti, per i bambini invece prepariamo la salsa al latte. In realtà isono perfetti anche senza salsa. Sono iE’ sempre mezzogiorno cheha preparato velocemente ma mostrando con cura tutti i passaggi. Con o senza amarena i biscotti morbidi alsi conservano nel barattolo di vetro ma è difficile che ne avanzino perché sono davvero molto buoni. Ecco ladolce E’ sempre mezzogiorno per i dolci al ...