Montecorvino Rovella, 2.5 milioni dal Ministero contro frane e smottamenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Rovella (Sa) – Buona notizia da Roma: il dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha dato il via libera al finanziamento di tre progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico presentati dal Comune di Montecorvino Rovella per un totale di 2,488 milioni. Il sindaco Martino D'Onofrio spiega: "Un risultato storico che premia il grande impegno messo in campo dall'amministrazione sul fronte della progettualità dedicata al territorio e finalizzata a risolvere definitivamente i dissesti idrogeologici che hanno causato già molte problematiche ai cittadini". I tre interventi finanziati riguardano le seguente aree: frana in località Santo Spirito a San Martino (824.500,00 euro); dissesto vallone San Pietro ...

