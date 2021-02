Moggi: “Il Milan rischia di uscire dalla zona Champions League” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento che sta attraversando il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del momento che sta attraversando ilPianeta

PianetaMilan : #Moggi: 'Il #Milan rischia di uscire dalla zona Champions League' - LucianoMoggi : RT @MilanNewsit: Moggi sul Milan: 'Deve guardarsi le spalle per la qualificazione in Champions' - milansette : Moggi sul Milan: 'Deve guardarsi le spalle per la qualificazione in Champions' - sportli26181512 : Moggi sul Milan: 'Deve guardarsi le spalle per la qualificazione in Champions': Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Lu… - MilanNewsit : Moggi sul Milan: 'Deve guardarsi le spalle per la qualificazione in Champions' -