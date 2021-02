Mobilità docenti, vincolo quinquennale: Ministero convoca i sindacati lunedì 1 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un incontro tematico dedicato proprio al vincolo quinquennale docenti. Sarà questo, in base a quanto apprende Orizzonte Scuola, il prossimo confronto sul tema della Mobilità previsto lunedì 1 marzo fra organizzazioni sindacali e Ministero dell’istruzione. Il vincolo quinquennale, che obbliga i docenti interessati a rimanere per un quinquennio nella scuola di titolarità, impedisce loro infatti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un incontro tematico dedicato proprio al. Sarà questo, in base a quanto apprende Orizzonte Scuola, il prossimo confronto sul tema dellaprevistofra organizzazioni sindacali edell’istruzione. Il, che obbliga iinteressati a rimanere per un quinquennio nella scuola di titolarità, impedisce loro infatti L'articolo .

orizzontescuola : Mobilità 2021, tutti i vincoli. Scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali [LO SPECIALE] - infoitinterno : Bianchi apre il dialogo con i sindacati e fissa le priorità: mobilità e reclutamento per avere i docenti in cattedr… - zazoomblog : Bianchi apre il dialogo con i sindacati e fissa le priorità: mobilità e reclutamento per avere i docenti in cattedr… - orizzontescuola : Bianchi apre il dialogo con i sindacati e fissa le priorità: mobilità e reclutamento per avere i docenti in cattedr… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, punteggio figli: quando e come si valuta -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti "Le sfide della scuola post - Covid". L'incontro di Cives ...esperienza del Covid ci ha fatto percepire come ci sia un rischio concreto di blocco della mobilità ... È importante rimodellare il ruolo dei docenti, rivedere i rapporti tra scuola e famiglie, ...

Il ministro Patrizio Bianchi in videocollegamento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020 - 21 dell'Università di Parma ... Delegato del Rettore per le relazioni internazionali, che parlerà delle sfide che attendono gli atenei nel post pandemia con particolare riguardo alla mobilità fisica di studenti e docenti e più in ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ...esperienza del Covid ci ha fatto percepire come ci sia un rischio concreto di blocco della... È importante rimodellare il ruolo dei, rivedere i rapporti tra scuola e famiglie, ...... Delegato del Rettore per le relazioni internazionali, che parlerà delle sfide che attendono gli atenei nel post pandemia con particolare riguardo allafisica di studenti ee più in ...