Mini ascensori domestici | quali vantaggi e come sceglierlo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell’ambito domestico sono diverse le novità introdotte nel corso degli anni. Novità che rientrano in un’ottica di comodità per gli utenti e di risparmio dal punto di vista economico ed anche energetico. Tra le novità più interessanti degli ultimi anni ci sono i, soluzioni pensate per qualsiasi genere di abitazione e che permettono di abbattere le barriere architettoniche, oltre a donare la possibilità di spostarsi in maniera autonoma da un piano all’altro della propria abitazione. Isono perfetti, infatti, per le persone che presentano difficoltà motoriegli anziani o per chi è affetto da patologie invalidanti. In alcuni casi le scale possono rappresentare degli ostacoli importanti per queste categorie ed è ...