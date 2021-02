Mille tifosi fuori dallo stadio prima di Atalanta-Real | rischiano sanzione e Daspo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La cosa certa è che è stata una manifestazione meno partecipata rispetto a quelle viste nei giorni scorsi in altre città italiane. In ogni caso, gli uomini della Digos di Bergamo sono al lavoro per cercare di identificare i circaatalantini che mercoledì sera, nonostante gli appelli dell’Ats a stare a casa, si sono ritrovatidal Gewiss Stadium per caricare la squadra con cori e striscionidella sfida di Champions contro il(poi persa uno a zero). I presentiunafino a 400 euro per inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Chi poi ha acceso i petardi potrebbe essere deferito all’autorità giudiziaria per possesso di materiale esplosivo e rimediare un, il ...