Milano, storica sentenza per i diritti dei rider: “Cittadini, non schiavi. Vanno assunti in 60mila” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La schiavitù” deve finire”, afferma il procuratore capo Francesco Greco. E per migliaia di rider si apre la prospettiva concreta di un’assunzione come co.co.co. Oltre “60mila lavoratori” di società di food delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come “lavoratori coordinati e continuativi”, passare cioè da lavoratori autonomi e occasionali a parasubordinati. È una delle prescrizioni contenute nella sentenza storica della Procura di Milano alle aziende, con sanzioni per 733 milioni di euro, dopo gli ccertamenti durati quasi un anno che si sono allargati a tutta Italia e hanno consentito di “escludere in maniera tassativa“, secondo i pm, che i ciclofattorini siano davvero lavoratori autonomi, liberi di ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Latù” deve finire”, afferma il procuratore capo Francesco Greco. E per migliaia disi apre la prospettiva concreta di un’assunzione come co.co.co. Oltre “lavoratori” di società di food delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno esseredalle aziende come “lavoratori coordinati e continuativi”, passare cioè da lavoratori autonomi e occasionali a parasubordinati. È una delle prescrizioni contenute nelladella Procura dialle aziende, con sanzioni per 733 milioni di euro, dopo gli ccertamenti durati quasi un anno che si sono allargati a tutta Italia e hanno consentito di “escludere in maniera tassativa“, secondo i pm, che i ciclofattorini siano davvero lavoratori autonomi, liberi di ...

LaStampa : La gioia di un rider dopo la sentenza storica di Milano: “Ora cambia praticamente tutto” - repubblica : Addio a Maria Ghezzi Brighenti, l'illustratrice dei rebus sulla Settimana Enigmistica: Aveva 94 anni, a dare la not… - Corsaro24448179 : RT @Lidia_Undiemi: Una vertenza frutto di un lavoro di squadra con ?@ernestocirillo? (io come consulente per lo studio legale). Una sentenz… - bolartur : RT @Lidia_Undiemi: Una vertenza frutto di un lavoro di squadra con ?@ernestocirillo? (io come consulente per lo studio legale). Una sentenz… - Lucoprofene : RT @LaStampa: La gioia di un rider dopo la sentenza storica di Milano: “Ora cambia praticamente tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano storica 104° Giro d'italia: Le dichiarazioni ... oltre che sportiva, anche culturale, storica e turistica. Muoverà per la terza volta nella sua ... I traguardi di Cortina e Milano saranno il fil rouge che ci proietterà verso le Olimpiadi Invernali del ...

Le persone credono ai complotti per non accettare la realtà, ci disse Eco Il 19 febbraio del 2016 moriva a Milano Umberto Eco. Un anno prima il professore e semiologo ha tenuto una lectio magistralis all'...dall' abbaglio di interpretare come veritiera saggistica storica un'...

La gioia di un rider dopo la sentenza storica di Milano: “Ora cambia praticamente tutto” La Stampa Milano, storica sentenza per i diritti dei rider: “Cittadini, non schiavi. Vanno assunti in 60mila” “La schiavitù” deve finire”, afferma il procuratore capo Francesco Greco. E per migliaia di rider si apre la prospettiva concreta di un’assunzione come co.co.co. Oltre “60mila lavoratori” di società d ...

104° Giro d’italia: Le dichiarazioni Milano: Ecco le dichiarazioni e foto della Presentazione del ... Abbiamo siglato, con i nostri partner storici di Rai, un nuovo accordo per tutto il 2021 per la produzione e messa in onda non solo del ...

... oltre che sportiva, anche culturale,e turistica. Muoverà per la terza volta nella sua ... I traguardi di Cortina esaranno il fil rouge che ci proietterà verso le Olimpiadi Invernali del ...Il 19 febbraio del 2016 moriva aUmberto Eco. Un anno prima il professore e semiologo ha tenuto una lectio magistralis all'...dall' abbaglio di interpretare come veritiera saggisticaun'...“La schiavitù” deve finire”, afferma il procuratore capo Francesco Greco. E per migliaia di rider si apre la prospettiva concreta di un’assunzione come co.co.co. Oltre “60mila lavoratori” di società d ...Milano: Ecco le dichiarazioni e foto della Presentazione del ... Abbiamo siglato, con i nostri partner storici di Rai, un nuovo accordo per tutto il 2021 per la produzione e messa in onda non solo del ...