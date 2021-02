Milan-Stella Rossa oggi in tv: orario e come vederla in streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Milan sfida la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra rossonera riparte dal 2-2 dell’andata in Serbia, con i due gol in trasferta segnati all’andata che mettono gli uomini di Pioli in una posizione di vantaggio. Ma gli uomini di Dejan Stankovic, galvanizzati dalla rete del pareggio segnata nei minuti finali allo stadio Marakanà di Belgrado, non hanno intenzione di mollare. Il match è in programma oggi, giovedì 25 febbraio, alle 21 e sarà visibile in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilsfida lanel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra rossonera riparte dal 2-2 dell’andata in Serbia, con i due gol in trasferta segnati all’andata che mettono gli uomini di Pioli in una posizione di vantaggio. Ma gli uomini di Dejan Stankovic, galvanizzati dalla rete del pareggio segnata nei minuti finali allo stadio Marakanà di Belgrado, non hanno intenzione di mollare. Il match è in programma, giovedì 25 febbraio, alle 21 e sarà visibile in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

