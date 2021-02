Milan-Stella Rossa oggi, Europa League: orario, tv, streaming, programma, probabili formazioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si profilano 90 minuti di fuoco a San Siro questa sera nel match di ritorno Milan-Stella Rossa Belgrado, valido per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio maschile. I rossoneri, reduci da due sconfitte di fila in campionato (l’ultima per 0-3 nel derby scudetto), vanno a caccia di un successo per proseguire il proprio cammino europeo staccando il pass per gli ottavi. La banda di Stefano Pioli, alla luce del 2-2 maturato nella partita di andata in Serbia, si qualificherebbe anche in caso di pareggio per 0-0 e 1-1. Fondamentale dunque subire al massimo una rete, in modo da poter usufruire di due risultati su tre in ottica qualificazione. L’incontro tra Milan e Stella Rossa, valevole come ritorno dei sedicesimi di finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si profilano 90 minuti di fuoco a San Siro questa sera nel match di ritornoBelgrado, valido per i sedicesimi di finale dell’2020-2021 di calcio maschile. I rossoneri, reduci da due sconfitte di fila in campionato (l’ultima per 0-3 nel derby scudetto), vanno a caccia di un successo per proseguire il proprio cammino europeo staccando il pass per gli ottavi. La banda di Stefano Pioli, alla luce del 2-2 maturato nella partita di andata in Serbia, si qualificherebbe anche in caso di pareggio per 0-0 e 1-1. Fondamentale dunque subire al massimo una rete, in modo da poter usufruire di due risultati su tre in ottica qualificazione. L’incontro tra, valevole come ritorno dei sedicesimi di finale di ...

acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - infoitsport : LIVE TMW - Domani Milan-Stella Rossa, Leao: 'In campo per vincere, sempre' - zazoomblog : Europa League: Milan - Stella Rossa. Pioli: Vogliamo reagire - #Europa #League: #Milan #Stella… - infoitsport : Stella Rossa, Stankovic: “Milan tra le migliori 10 squadre in Europa” - milansette : Europa League: Milan-Stella Rossa, formazioni -