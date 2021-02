Milan Stella Rossa LIVE 1-1: pareggio di Ben (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra Milan e Stella Rossa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Stella Rossa si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Stella Rossa 1-1 MOVIOLA 1? Partiti – Milan in tenuta bianca, Stella Rossa in maglia e pantaloncini scuri. 5? Occasione per il Milan – Krunic sfugge sulla destra, cross in mezzo deviato in corner da un difensore. 7? Rigore per il Milan – Dopo l’intervento del VAR Gil Manzano ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Partiti –in tenuta bianca,in maglia e pantaloncini scuri. 5? Occasione per il– Krunic sfugge sulla destra, cross in mezzo deviato in corner da un difensore. 7? Rigore per il– Dopo l’intervento del VAR Gil Manzano ha ...

