Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni del match (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Milan ospita la Stella Rossa a San Siro partendo dal 2-2 dell'andata Forte dei due gol dell'andata, il Milan ospita a San Siro la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a caccia di un pass per gli Ottavi di Finale. Il 2-2 dell'andata induce i rossoneri ad un cauto ottimismo anche se la banda di Stankovic annuncia battaglia. Turnover per Pioli, atteso nel weekend dal delicato match contro la Roma. QUI Milan – Il big match con la Roma incombe e così Pioli farà affidamento ad un ampio turnover. In difesa Kalulu e Dalot prenderanno il posto di Calabria e Theo mentre al fianco di Tomori ballottaggio Romagnoli-Kjaer. Tonali confermato in mediana, in attacco il ...

