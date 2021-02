Milan Stella Rossa, Kessie realizza il rigore e dedica il gol a Ta Bi – FOTO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gesto speciale di Franck Kessie, che ha dedicato il suo gol contro la Stella Rossa a William Ta Bi, ragazzo scomparso pochi giorni fa Franck Kessie dedica il suo gol contro la Stella Rossa a William Braciano Ta Bi, ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta scomparso prematuramente pochi giorni fa dopo aver a lungo combattuto con una terribile malattia. Un bel gesto per un ragazzo che, come Kessie, era ivoriano ed era cresciuto nel settore giovanile bergamasco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gesto speciale di Franck, che hato il suo gol contro laa William Ta Bi, ragazzo scomparso pochi giorni fa Franckil suo gol contro laa William Braciano Ta Bi, ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta scomparso prematuramente pochi giorni fa dopo aver a lungo combattuto con una terribile malattia. Un bel gesto per un ragazzo che, come, era ivoriano ed era cresciuto nel settore giovanile bergamasco. Leggi su Calcionews24.com

