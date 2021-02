Milan-Stella Rossa 1-1 | il figlio di Stankovic su Instagram | “Milan m***a | fiero di papà”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sembra destinato a far discutere il post di Filip, portiere 19enne dell’Inter edi Dejan, dopo1-1. “dim****a” il sintetico commento del giovane, che posta suanche lo stemma del club di Belgrado allenato dal padre. Sicuramente non una partita come le altre in casa, dove il sangue nerazzurro sembra proprio scorrere nelle vene. Il post di FilipVisualizza questo post suUn post condiviso da Filip(@filip) SportFace.

TOMORI 6 Al momento, è il difensore più in forma del. ROMAGNOLI 5 Non è impeccabile sul pareggio delloRossa. DIOGO DALOT 5.5 Calcia addosso a Borjan sul finire del primo tempo. MEITE 5 ...522 Ilpareggia 1 - 1 con laRossa e si qualifica agli ottavi di finale in Europa League dopo il 2 - 2 dell'andata al Marakana di Belgrado. Senza gli infortunati Bennacer e Mandzukic, Pioli ...Allo stadio 'Meazza' i rossoneri pareggiano 1-1 con la Stella Rossa Belgrado e superano il turno in virtù del 2-2 conquistato in Serbia per la regola dei gol in trasferta. Dal 70' i serbi giocano in d ...MILANO – Al termine della partita dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa, ai microfoni di MilanTv, è intervenuto il centrocampista rossonero Soualiho Meité. Ecco le parole: ...