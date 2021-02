Milan, rinnovo Donnarumma: le condizioni dettate da Raiola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Caso Donnarumma: i rossoneri vorrebbero prolungare il contratto al portierone classe ’99, ma Mino Raiola detta severe condizioni Il Milan, oltre a trattare il rinnovo di Hakan Calhanoglu, deve pensare anche al futuro di Gianluigi Donnarumma. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il baby portiere rossonero, oggi, compie 22 anni ma il suo destino è tutt’altro che deciso. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 I rossoneri vorrebbero il rinnovo del loro gioiello, ma Mino Raiola detta regimi diversi: la proposta del noto agente è di prolungamento sino al 2022 o 2023 al massimo, oltre a un conguaglio economico superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Caso: i rossoneri vorrebbero prolungare il contratto al portierone classe ’99, ma Minodetta severeIl, oltre a trattare ildi Hakan Calhanoglu, deve pensare anche al futuro di Gianluigi. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il baby portiere rossonero, oggi, compie 22 anni ma il suo destino è tutt’altro che deciso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 I rossoneri vorrebbero ildel loro gioiello, ma Minodetta regimi diversi: la proposta del noto agente è di prolungamento sino al 2022 o 2023 al massimo, oltre a un conguaglio economico superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : L'agente di #Calhanoglu è appena arrivato a Casa #Milan per incontrare la dirigenza. Distanza ancora di un milione… - DiMarzio : #Milan, terminato l'incontro per #Calhanoglu: cauto ottimismo sul rinnovo - AntoVitiello : #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan.… - Mercato_SerieA : Calhanoglu, balla un milione per arrivare al rinnovo - SalGal1899 : @dragonerossoen1 @SimoneCristao @gigiodonna1 Te lo dico subito...rinnovo alle condizioni del Milan o vaffanculo lui… -