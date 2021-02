Milan, rinnovo Calhanoglu: fissato già un nuovo incontro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Proseguono le trattative tra il Milan e l’entourage di Calhanoglu per il rinnovo di contratto del turco L’incontro che vi abbiamo raccontato ieri tra Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e la dirigenza rossonera non ha portato alla fumata bianca. Le parti – rimaste a colloquio a Casa Milan per un’ora e mezza – hanno deciso di aggiornarsi nel corso della prossima settimana secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Al momento la distanza tra la richiesta formulata dall’entourage di Calhanoglu e l’offerta del Milan resta ampia (1,5 milioni di euro) ma lunedì le parti proveranno a trovare nuovamente una quadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Proseguono le trattative tra ile l’entourage diper ildi contratto del turco L’che vi abbiamo raccontato ieri tra Gordon Stipic, agente di, e la dirigenza rossonera non ha portato alla fumata bianca. Le parti – rimaste a colloquio a Casaper un’ora e mezza – hanno deciso di aggiornarsi nel corso della prossima settimana secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Al momento la distanza tra la richiesta formulata dall’entourage die l’offerta delresta ampia (1,5 milioni di euro) ma lunedì le parti proveranno a trovare nuovamente una quadra. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : L'agente di #Calhanoglu è appena arrivato a Casa #Milan per incontrare la dirigenza. Distanza ancora di un milione… - DiMarzio : #Milan, terminato l'incontro per #Calhanoglu: cauto ottimismo sul rinnovo - AntoVitiello : #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan.… - infoitsport : Calhanoglu-Milan, prossima settimana nuovo incontro per il rinnovo - evivanco7 : RT @sa_cantone: Per il rinnovo di #Calhanoglu con il #Milan manca ancora l'accordo sui bonus, ma la volontà di tutti è quella di continuare… -