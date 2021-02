Milan | questione Romagnoli | il capitano tra rinnovo di contratto e prestazioni deludenti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Anche se la dirigenza rossonera sta occupando gran parte del suo tempo per delineare un piano che metta a punto quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita della prossima sessione di calciomercato, discorso altrettanto importante è quello dei rinnovi contrattuali. Attualmente tra le situazioni più urgenti che Maldini e Massara dovranno L'articolo

Ma voglio solo pensare alla partita di Europa League, dobbiamo prima chiudere laqualificazione e poi penseremo al". Ma c'è già una prima indicazione di formazione in vista del match ...Ma voglio solo pensare alla partita di Europa League, dobbiamo prima chiudere laqualificazione e poi penseremo al'. Ma c'è già una prima indicazione di formazione in vista del match ...Anche se la dirigenza rossonera sta occupando gran parte del suo tempo per delineare un piano che metta a punto quelle che saranno le future operazioni in Anche se la dirigenza rossonera sta occupando ...Vincere e non gestire il risultato. Paulo Fonseca non intende fare calcoli, sapendo quanto possa essere rischioso allentare la presa e quanto la mentalità sia una virtù da coltivare con dosi di umiltà ...