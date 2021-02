Milan, il dolce gesto di Kessie che commuove tutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il centrocampista del Milan Kessie ha dedicato la rete dell’1-0 a Willy Ta Bi, giovane calciatore ex Atalanta appena scomparso Rossoneri in bilico alla fine del primo tempo. Il discorso qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League, competizione mai vinta dai rossoneri, resta ancora aperto. La squadra di Stefano Pioli, bloccata all’andata sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il centrocampista delha dedicato la rete dell’1-0 a Willy Ta Bi, giovane calciatore ex Atalanta appena scomparso Rossoneri in bilico alla fine del primo tempo. Il discorso qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League, competizione mai vinta dai rossoneri, resta ancora aperto. La squadra di Stefano Pioli, bloccata all’andata sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

dolce_e_viola : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Milan, la Curva Sud a Milanello per caricare la squadra prima del #DerbyMilano ?? @AntoVitiello - infoitsport : Il Milan, Kean e la dolce ossessione di Leonardo: perché la Juve non lo ha ripreso - c_cangiano : RT @cmdotcom: Il #Milan, #Kean e la dolce ossessione di #Leonardo: perché la #Juve non lo ha ripreso - Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan, #Kean e la dolce ossessione di #Leonardo: perché la #Juve non lo ha ripreso - sportli26181512 : Il Milan, Kean e la dolce ossessione di Leonardo: perché la Juve non lo ha ripreso: Moise Kean è stata un'altra not… -