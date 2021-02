Milan e Roma agli ottavi di Europa League Ma Pioli trema | che brividi con la Stella Rossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilnon è guarito, ma perlomeno passa il turno ine si qualifica per glidi finale, pareggiando faticosamente 1-1 contro laBelgrado a San Siro dopo il 2-2 dell'andata in Serbia. Ben più agevole il compito della, che dopo aver vinto 2-0 in casa dello Sporting Braga piega i portoghesi anche all'Olimpico per 3-1 (gol di Dzeko, Perez e Mayoral, gol della bandiera degli ospiti con un autogol di Cristante). I rossoneri di, reduci dalle scoppole in campionato contro Spezia e Inter, passano subito in vantaggio con un rigore di Kessie al 9', poi però si spengono, lasciando il campo ai serbi per nulla timorosi. Nel giro di un paio di minuti, tra 22' e 24', Ben prima colpisce l'incrocio su punizione poi ...