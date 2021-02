Milan, Cagni: “Tonali mi ha deluso, non lo capisco. Se sei forte non sbagli” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'allenatore Luigi Cagni non ha dubbio sul giovane che lo ha deluso di più in questa stagione: si tratta del giocatore del Milan Sandro Tonali Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'allenatore Luiginon ha dubbio sul giovane che lo hadi più in questa stagione: si tratta del giocatore delSandroPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Cagni: '#Tonali mi ha deluso, non lo capisco. Se sei forte non sbagli' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : TMW RADIO - Cagni: 'Lazio, no al contraccolpo psicologico. Milan, deluso da Tonali' - TMW_radio : ??? #Maracanà Gigi #Cagni ??? «#Lazio, troppa pressione? I giocatori sono pagati per subirla e reagire. #Milan, delu… -