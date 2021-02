Mieloma multiplo | benefici da aggiunta di daratumumab

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ricaduto/refrattario,disottocute a pomalidomide e desametasone migliora gli outcome L’dell’anticorpo monoclonale anti-CD38, in formulazione sottocute (sc), alla doppietta pomalidomide e desametasone (D-Pd) ha ridotto in modo significativo il rischio di progressione della malattia o morte del 37%, rispetto a pomalidomide e desametasone (Pd), in pazienti con… L'articolo Corriere Nazionale.

Il lavoro ha, infatti, evidenziato che il Bortezomib - Bort, farmaco chemioterapico utilizzato per il trattamento dei tumori del sangue, tra cui il mieloma multiplo, che induce anche neuropatia ...Lo studio di un gruppo di ricercatori italiani apre nuove prospettive per la prognosi e la diagnosi del mieloma multiplo. Sono circa 4.400 le persone in Italia che ogni anno si ammalano di mieloma multiplo ...GSK Italia, a un anno dall'inizio della pandemia, rinnova il proprio impegno a fianco dei pazienti, dai malati cronici a quelli più fragili. E lo fa con tre Patient Support Program e un Expanded access ...