Mieloma | disponibile in Italia anticorpo monoclonale in prima linea

Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Novità per i pazienti che hanno scoperto di soffrire di Mieloma multiplo, ma non possono sottoporsi ad autotrapianto di staminali. E' disponibile in Italia, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, il farmaco daratumumab in associazione con lenalidomide e desametasone o con bortezomib, melfalan e prednisone. Daratumumab di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo americano Johnson & Johnson, è il primo anticorpo monoclonale diretto contro l'antigene Cd-38, una proteina altamente espressa sulla superficie delle plasmacellule maligne. "L'introduzione dell'anticorpo monoclonale daratumumab nel trattamento del Mieloma multiplo di nuova diagnosi risulta un'importante novità per i pazienti affetti da questa ...

Milano, 25 feb. - Novità per i pazienti che hanno scoperto di soffrire di mieloma multiplo, ma non possono sottoporsi ad autotrapianto di staminali. E' disponibile in Italia, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, il farmaco daratumumab in associazione con ...

