Mi sono sniffato le ceneri di papà Sarcina | la confessione-choc | il giorno più estremo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha deciso di mettersi a nudo, Francesco, il frontman delle Vibrazioni. Una vita al limite, per molto tempo, dove sesso e droga hanno dominato, insieme ovviamente alla musica. Si è aperto, ha raccontato tutto, prima a Verissimo ma soprattutto nella sua prima biografia, Nel mezzo, un libro crudo, intimo, in cui l'artista, 45 anni, svela particolari durissimi, scioccanti, relativi alla sue esistenza. Compresi alcuni relativi al padre. "Ero un ragazzino veloce e agile, riuscivo a barcamenarmi. Uscivo di casa e trovavo il cemento, le auto e i ragazzi sui motorini, i pacchi di erba da portare", raccontain una intervista a FQ Magazine in cui presenta il suo libro. E ancora: "Mimassacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. ...

laetitiatw : Sono andata a comprare la ricotta e sulla strada di casa ho incontrato un cucciolo, ha sniffato la mia busta della… - FabianaLudovica : @antoniocimaglia Quello se lo sono sniffato - e_laudadio : @la_peau_douce_ Se ne sono accorti quando si è confuso, ha messo la droga in padella con gli spaghetti e sniffato la bottarga -

Ultime Notizie dalla rete : sono sniffato

Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevole ceneri di mio padre come successo a Keith Richards dei Rolling Stones. Poi, non so come, le chiavi della mia macchinafinite in acqua. ...Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevole ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones . Poi, non so come, le chiavi della mia macchinafinite in acqua. ...Sara Bettoni per milano.corriere.it NOVE OPERATORI SANITARI LOMBARDI POSITIVI DOPO LA SECONDA DOSE DI VACCINO Nove operatori sanitari lombardi sono risultati positivi al Covid dopo aver ricevuto la se ...Da https://www.huffingtonpost.it/ una manifestazione di rider Oltre “60mila lavoratori” di società del delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle azi ...