“Mi ha salvato la vita” | così Rudy Zerbi racconta la sua passione

Leggi su chenews

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha voluto parlare con i suoi follower della sua più grande, la musica, rivelando come si è avvicinato a questa arte. foto facebookSicuramente tra i Vip più social c’è lui,, sempre attivo su Instagram dov non manca mai di coinvolgere i suoi follower tra curiosità e chiacchiera tra amici. In particolar modo nelle ultime ore ha svelato il suo rapporto con la musica, sottolineando come è stata questa suaa “Salvargli la”. Tra passato, presente e futuro ecco la sua straordinaria visione della musica, unaentrata nella suagrazie a due persone speciali: ecco il racconto che vi permetterà di conoscere meglioe, forse, capire maggiormente il suo ...