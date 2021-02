"Metto il mio violoncello al servizio di chi oggi è rimasto senza musica" - (Di giovedì 25 febbraio 2021) Piera Anna Franini L'artista ha inciso nella sua casa "Comfort and hope" durante il lockdown del 2020 Yo-Yo Ma (1955) è il violoncellista del secolo, personalità il cui peso specifico va oltre la sostanza d'artista. Ha suonato per nove presidenti d'America, il primo fu JF. Kennedy: aveva 7 anni e a volerlo per quel concerto fu Leonard Bernstein. È nel board del Forum di Davos, ha lanciato iniziative come la Via della Seta. In lui convivono modi e filosofie delle due superpotenze cui appartiene. Nato a Parigi da genitori in fuga dalla Cina, a sette anni era negli Usa, Paese che l'ha lanciato, sostenuto e ancor prima forgiato: alla Juilliard School e alla Harvard, perché ha pure una laurea in Antropologia. Ha pubblicato oltre 100 dischi, gli ultimi due - per Sony - sono una risposta alla pandemia. Comfort and Hope raccoglie la serie di brani che Yo-Yo Ma eseguì da casa - ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Piera Anna Franini L'artista ha inciso nella sua casa "Comfort and hope" durante il lockdown del 2020 Yo-Yo Ma (1955) è il violoncellista del secolo, personalità il cui peso specifico va oltre la sostanza d'artista. Ha suonato per nove presidenti d'America, il primo fu JF. Kennedy: aveva 7 anni e a volerlo per quel concerto fu Leonard Bernstein. È nel board del Forum di Davos, ha lanciato iniziative come la Via della Seta. In lui convivono modi e filosofie delle due superpotenze cui appartiene. Nato a Parigi da genitori in fuga dalla Cina, a sette anni era negli Usa, Paese che l'ha lanciato, sostenuto e ancor prima forgiato: alla Juilliard School e alla Harvard, perché ha pure una laurea in Antropologia. Ha pubblicato oltre 100 dischi, gli ultimi due - per Sony - sono una risposta alla pandemia. Comfort and Hope raccoglie la serie di brani che Yo-Yo Ma eseguì da casa - ...

