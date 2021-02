"Metto il mio violoncello al servizio di chi oggi è rimasto senza musica" - (Di giovedì 25 febbraio 2021) Piera Anna Franini L'artista ha inciso nella sua casa "Comfort and hope" durante il lockdown del 2020 Yo-Yo Ma (1955) è il violoncellista del secolo, personalità il cui peso specifico va oltre la sostanza d'artista. Ha suonato per nove presidenti d'America, il primo fu JF. Kennedy: aveva 7 anni e a volerlo per quel concerto fu Leonard Bernstein. È nel board del Forum di Davos, ha lanciato iniziative come la Via della Seta. In lui convivono modi e filosofie delle due superpotenze cui appartiene. Nato a Parigi da genitori in fuga dalla Cina, a sette anni era negli Usa, Paese che l'ha lanciato, sostenuto e ancor prima forgiato: alla Juilliard School e alla Harvard, perché ha pure una laurea in Antropologia. Ha pubblicato oltre 100 dischi, gli ultimi due - per Sony - sono una risposta alla pandemia. Comfort and Hope raccoglie la serie di brani che Yo-Yo Ma eseguì da casa - ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Piera Anna Franini L'artista ha inciso nella sua casa "Comfort and hope" durante il lockdown del 2020 Yo-Yo Ma (1955) è il violoncellista del secolo, personalità il cui peso specifico va oltre la sostanza d'artista. Ha suonato per nove presidenti d'America, il primo fu JF. Kennedy: aveva 7 anni e a volerlo per quel concerto fu Leonard Bernstein. È nel board del Forum di Davos, ha lanciato iniziative come la Via della Seta. In lui convivono modi e filosofie delle due superpotenze cui appartiene. Nato a Parigi da genitori in fuga dalla Cina, a sette anni era negli Usa, Paese che l'ha lanciato, sostenuto e ancor prima forgiato: alla Juilliard School e alla Harvard, perché ha pure una laurea in Antropologia. Ha pubblicato oltre 100 dischi, gli ultimi due - per Sony - sono una risposta alla pandemia. Comfort and Hope raccoglie la serie di brani che Yo-Yo Ma eseguì da casa - ...

giuliocesareba1 : E il cuore si fece amaro Vorrei entrare nella tua testa Cercare i sentimenti che non usi Scoprire se è davvero d… - ljttlewolf : @Sage_striaton @universoalice cosa c'entra essere sante se devo preoccuparmi di ogni ragazza che parla con il mio r… - etherealxwill : la mia prof di italiano:”vi metto una lista di libri, entro fine aprile dovete averne letto uno, so che per voi è u… - insomniavdia : basta ora metto un mio vecchio layout - mayaloveslouis_ : @_louisrose mo mi metto a pensare al mio 18esimo e a come voglio che sia,preparati a vederti la tl intasata -

Ultime Notizie dalla rete : Metto mio Venerus, musica da notte Ascoltare la musica è un'attività mentale e fisica in cui per primo metto molta concentrazione. Mi ... La solitudine è la firma del disco, e del mio profilo psicologico. Da tempo faccio esperienza ...

"Metto il mio violoncello al servizio di chi oggi è rimasto senza musica" 'Vede queste registrazioni sul mio iphone? Me le ha mandate lei. Ci scambiamo spesso brani musicali. L'ultimo è l'Arpeggione di Schubert'. Cosa fa un violoncellista al Forum di Davos? 'La musica non ...

"Metto il mio violoncello al servizio di chi oggi è rimasto senza musica" ilGiornale.it Marica Pellegrinelli svela il motivo dell'addio a Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, torna a parlare dei motivi dietro la rottura con il cantante. In un’intervista al settimanale F, la modella ha rivelato di aver messo in secondo pia ...

F1, Verstappen: "Devo mettermi a mio agio con la nuova macchina" Anche Sergio Perez, dopo aver provato la vecchia RB15, è salito sulla nuova vettura del team: "Guidare una macchina nuova è sempre speciale, per il pilota e per il team - ha detto il pilota messicano ...

Ascoltare la musica è un'attività mentale e fisica in cui per primomolta concentrazione. Mi ... La solitudine è la firma del disco, e delprofilo psicologico. Da tempo faccio esperienza ...'Vede queste registrazioni suliphone? Me le ha mandate lei. Ci scambiamo spesso brani musicali. L'ultimo è l'Arpeggione di Schubert'. Cosa fa un violoncellista al Forum di Davos? 'La musica non ...Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, torna a parlare dei motivi dietro la rottura con il cantante. In un’intervista al settimanale F, la modella ha rivelato di aver messo in secondo pia ...Anche Sergio Perez, dopo aver provato la vecchia RB15, è salito sulla nuova vettura del team: "Guidare una macchina nuova è sempre speciale, per il pilota e per il team - ha detto il pilota messicano ...