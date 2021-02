Meteo, l’anticiclone si impone fino a venerdì: clima primaverile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua ad agire l’anticiclone africano sul Meteo italiano fino a venerdì. Le temperature raggiungeranno i 23 gradi ed avremo un clima primaverile. L’Italia continua ad essere avvolta dal travolgente anticiclone africano, pronto a portare tanto caldo sulla nostra penisola almento fino a venerdì. Infatti il flusso di aria calda farà raggiungere le temperature massime fino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua ad agireafricano sulitaliano. Le temperature raggiungeranno i 23 gradi ed avremo un. L’Italia continua ad essere avvolta dal travolgente anticiclone africano, pronto a portare tanto caldo sulla nostra penisola almento. Infatti il flusso di aria calda farà raggiungere le temperature massimeL'articolo proviene da Inews.it.

