Meteo Italia all’11 Marzo: Stop dell’Anticiclone, sbalzi termici, perturbazioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici stanno procrastinando la durata dell’Alta Pressione che, seppur in fase di contrazione e di indebolimento, dovrebbe persistere sulle nostre regioni anche nei primi giorni di Marzo. Un’Alta Pressione che in questo momento, ne parleremo a breve, sta determinando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali e in alcune zone dell’Europa centrale possiamo definirle addirittura folli (considerate che le massime hanno raggiunto quota 25°C). A livello termico dovrebbero subentrare le prime variazioni già nel fine settimana, ma per una diminuzione più corposa – tale da facilitare il ritorno verso valori più consoni al periodo – dovremo attendere la prima settimana di Marzo. La contrazione termica, risultante ovviamente dalla contrazione anticiclonica, potrebbe manifestarsi ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici stanno procrastinando la durata dell’Alta Pressione che, seppur in fase di contrazione e di indebolimento, dovrebbe persistere sulle nostre regioni anche nei primi giorni di. Un’Alta Pressione che in questo momento, ne parleremo a breve, sta determinando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali e in alcune zone dell’Europa centrale possiamo definirle addirittura folli (considerate che le massime hanno raggiunto quota 25°C). A livello termico dovrebbero subentrare le prime variazioni già nel fine settimana, ma per una diminuzione più corposa – tale da facilitare il ritorno verso valori più consoni al periodo – dovremo attendere la prima settimana di. La contrazione termica, risultante ovviamente dalla contrazione anticiclonica, potrebbe manifestarsi ...

riccardo_71 : RT @AlRobecchi: Quindi @sbonaccini voleva riaprire gli stadi (in settembre), voleva tutta Italia in zona arancione (quattro giorni fa) e vu… - bnegri1 : RT @AlRobecchi: Quindi @sbonaccini voleva riaprire gli stadi (in settembre), voleva tutta Italia in zona arancione (quattro giorni fa) e vu… - leone52641 : RT @tweetnewsit: Meteo Italia domani 26 febbraio, prosegue la fase di tempo stabile e clima mite con le temperature oltre la media grazie a… - NFratoianni : RT @AlRobecchi: Quindi @sbonaccini voleva riaprire gli stadi (in settembre), voleva tutta Italia in zona arancione (quattro giorni fa) e vu… - tweetnewsit : Meteo Italia domani 26 febbraio, prosegue la fase di tempo stabile e clima mite con le temperature oltre la media g… -