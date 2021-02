Meteo Italia all’11 marzo: ecco come cederà l’Anticiclone (Di giovedì 25 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici stanno procrastinando la durata dell’Alta Pressione che, seppur in fase di contrazione e di indebolimento, dovrebbe persistere sulle nostre regioni anche nei primi giorni di marzo. Un’Alta Pressione che in questo momento, ne parleremo a breve, sta determinando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali e in alcune zone dell’Europa centrale possiamo definirle addirittura folli (considerate che le massime hanno raggiunto quota 25°C). A livello termico dovrebbero subentrare le prime variazioni già nel fine settimana, ma per una diminuzione più corposa – tale da facilitare il ritorno verso valori più consoni al periodo – dovremo attendere la prima settimana di marzo. La contrazione termica, risultante ovviamente dalla contrazione anticiclonica, potrebbe manifestarsi ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici stanno procrastinando la durata dell’Alta Pressione che, seppur in fase di contrazione e di indebolimento, dovrebbe persistere sulle nostre regioni anche nei primi giorni di. Un’Alta Pressione che in questo momento, ne parleremo a breve, sta determinando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali e in alcune zone dell’Europa centrale possiamo definirle addirittura folli (considerate che le massime hanno raggiunto quota 25°C). A livello termico dovrebbero subentrare le prime variazioni già nel fine settimana, ma per una diminuzione più corposa – tale da facilitare il ritorno verso valori più consoni al periodo – dovremo attendere la prima settimana di. La contrazione termica, risultante ovviamente dalla contrazione anticiclonica, potrebbe manifestarsi ...

lucaciceroni : RT @meteoredit: Le mappe #meteo mostrano un finale di febbraio senza perturbazioni sull'Italia. ??? I modelli meteo navigabili: https://t.c… - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 26/02/2021, diramato dal @DPCgov il 25/02/2021 14:39 Ri… - meteoredit : Le mappe #meteo mostrano un finale di febbraio senza perturbazioni sull'Italia. ??? I modelli meteo navigabili:… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 25/02/2021, diramato dal @DPCgov il 25/… - CentroMeteoITA : #METEO #PALERMO: Una rondine non fa #PRIMAVERA? La stagione arriva in anticipo su tutta ITALIA -