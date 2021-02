Melissa Satta, flirt in corso con Mattia Rivetti? Le foto pubblicate da Oggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo aver annunciato la separazione da Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è finita spesso al centro della cronaca rosa per alcuni flirt, altri smentiti, altri no. L’ultima paparazzata è stata quella fatta dal settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti in copertina. Pare che la showgirl abbia intrapreso una conoscenza approfondita con Mattia Rivetti, imprenditore. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo aver annunciato la separazione da Kevin Prince Boateng,è finita spesso al centro della cronaca rosa per alcuni, altri smentiti, altri no. L’ultima paparazzata è stata quella fatta dal settimanale, che ha pubblicato gli scatti in copertina. Pare che la showgirl abbia intrapreso una conoscenza approfondita con, imprenditore. L'articolo

zazoomblog : Melissa Satta ha ritrovato l’amore: ecco chi è scoop e foto di OGGI - #Melissa #Satta #ritrovato #l’amore: - fragian7 : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… - federic58563032 : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… - cinzia23712205 : @Parpiglia ecco per te voce del popolo Melissa Satta grazie ?? #prelemi - GossipItalia3 : Melissa Satta: le trasparenze che hanno fatto impazzire i fans! #gossipitalianews -