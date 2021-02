Melissa Satta fidanzato, lei beccata a casa di un uomo FOTO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Melissa Satta fidanzato, la showgirl intercettata mentre esce dall’abitazione di un uomo molto facoltoso e conosciuto. Di chi si tratta. Melissa Satta fidanzato, ci sarebbe un contatto da non sottovalutare secondo ‘Oggi’. Il settimanale ha pubblicato una serie di FOTO della showgirl carpite dai paparazzi e che la vedono in compagnia di un facoltoso imprenditore. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021), la showgirl intercettata mentre esce dall’abitazione di unmolto facoltoso e conosciuto. Di chi si tratta., ci sarebbe un contatto da non sottovalutare secondo ‘Oggi’. Il settimanale ha pubblicato una serie didella showgirl carpite dai paparazzi e che la vedono in compagnia di un facoltoso imprenditore. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Melissa Satta ha ritrovato l’amore: ecco chi è scoop e foto di OGGI - #Melissa #Satta #ritrovato #l’amore: - fragian7 : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… - federic58563032 : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… - cinzia23712205 : @Parpiglia ecco per te voce del popolo Melissa Satta grazie ?? #prelemi - GossipItalia3 : Melissa Satta: le trasparenze che hanno fatto impazzire i fans! #gossipitalianews -