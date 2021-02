Melissa Satta, dopo la fine del matrimonio, arriva un nuovo amore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Melissa Satta è stata paparazzata a Milano dove, stando al settimanale Oggi, era in compagnia della sua nuova fiamma Nessun flirt con Stefano De Martino né tantomeno con Matteo Rivetti. L’uomo che ha conquistato il cuore di Melissa Satta si chiama Mattia ed è il cugino di Matteo Rivetti. Il suo nome era stato erroneamente accostato a quello della ex velina, che si era infuriata. Infatti Matteo è un uomo impegnato e con figli e non ha nulla a che vedere con Melissa. Dunque il nuovo amore di Melissa sarebbe Mattia, impegnato nel mondo degli affari. Leggi anche–> L’ex velina Melissa Satta va a Napoli: ha una nuova liaison? Nell’ultimo numero in edicola, il magazine racconta del retroscena che sa di love story. Secondo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)è stata paparazzata a Milano dove, stando al settimanale Oggi, era in compagnia della sua nuova fiamma Nessun flirt con Stefano De Martino né tantomeno con Matteo Rivetti. L’uomo che ha conquistato il cuore disi chiama Mattia ed è il cugino di Matteo Rivetti. Il suo nome era stato erroneamente accostato a quello della ex velina, che si era infuriata. Infatti Matteo è un uomo impegnato e con figli e non ha nulla a che vedere con. Dunque ildisarebbe Mattia, impegnato nel mondo degli affari. Leggi anche–> L’ex velinava a Napoli: ha una nuova liaison? Nell’ultimo numero in edicola, il magazine racconta del retroscena che sa di love story. Secondo ...

