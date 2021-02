Mediterraneo | Wwf | 30% di tutela per rigenerare la biodiversità

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli stock ittici delpotrebbero rigenerarsi se il 30% del mare venisse protetto efficacemente. Considerando che ad oggi, solo il 9,68% del Marè indicato come ‘protetto’ e che solo l’1,27% è effettivamenteto, c’è ancora molto lavoro da fare. E’ quanto rileva il nuovo report del Wwf ’30 per 30: Possibili scenari perlae gli stock ittici nel’, analizzando i benefici che l’interruzione della pesca insostenibile e della pesca illegale, e di altre attività dannose in aree selezionate, porterebbe allamarina e alle popolazioni ittiche. Lo studio è stato condotto in collaborazione con i ricercatori del Cnrs-Criobe Francese, l’Ecopath International Initiative e l’Icm-Csic Spagnolo. L’analisi ...

Ilchiede ai Paesi deldi: Espandere la copertura delle AMP e delle OECM fino al 30% del Mar. Proteggere gli hotspot di biodiversità marina per aumentare le future ...Qui le raccomandazioniper un Piano per la Ripresa Blu del>>