Medici di base del Lazio rifiutano di vaccinare. "Troppe poche dosi". E rischiano il posto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo l’Ordine dei Medici di Roma, circa due studi su tre non effettueranno le iniezioni anti-covid. Dal prossimo lunedì primo marzo partono nel Lazio le vaccinazioni dai Medici di Medicina generale. Si inizierà dai nati nell’anno 1956 (i 65enni) con il vaccino Astrazeneca. Al momento le dosi disponibili per i 4 mila Medici sono 80 mila: troppo poche secondo i dottori che vogliono sottrarsi dal compito. Una scelta che potrebbe costare loro il posto. “Abbiamo pronti i fucili, ma sono caricati a salve. Dobbiamo inserire proiettili veri. Il problema è fornire dosi sufficienti. La volontà c’è, conosciamo la necessità. Ma le dosi non sono sufficienti” dice ad Huffpost il dottor Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo l’Ordine deidi Roma, circa due studi su tre non effettueranno le iniezioni anti-covid. Dal prossimo lunedì primo marzo partono nelle vaccinazioni daidina generale. Si inizierà dai nati nell’anno 1956 (i 65enni) con il vaccino Astrazeneca. Al momento ledisponibili per i 4 milasono 80 mila: tropposecondo i dottori che vogliono sottrarsi dal compito. Una scelta che potrebbe costare loro il. “Abbiamo pronti i fucili, ma sono caricati a salve. Dobbiamo inserire proiettili veri. Il problema è forniresufficienti. La volontà c’è, conosciamo la necessità. Ma lenon sono sufficienti” dice ad Huffpost il dottor Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei ...

ItaliaViva : Abbiamo sbagliato in passato a non convertire i centri di produzione dei vaccini antinfluenzali in centri di produz… - davidefaraone : 1)Aver pensato alle primule invece di attivare luoghi già esistenti e coinvolgere medici di base, farmacisti ed ese… - TgLa7 : #Vaccini: siglato intesa tra medici base, governo e Regioni - fabioztessitore : RT @f_ronchetti: Ministro @robersperanza potrebbe prendere provvedimenti contro i medici di base che disincentivano genericamente la vaccin… - codeghino10 : Covid, la Regione Lazio ai medici di base: «Chi non fa i vaccini rischia il posto» - Il Messaggero -