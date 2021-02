LaGazzettaWeb : Matera, ha fatto fallire 5 società: arrestato imprenditore - VINOTECAPERUGIA : #Kit #aperitivo.. #Mortadella e #wurstel #artigianali #AgricolaMariotti, #focaccia di #Matera e lo straordinario… - maryallcock2 : @carmelopalma Oggi Matera si inizia vaccinazione over 80. Hanno fatto solo 50 vaccinazioni....... Di questo passa - Giovann23345165 : Caro Di maio invece di dare 250milioni alla Giordania ,sarebbe stato meglio investirli in Africa nelle zone più in… - AntonellaRondi3 : stato di fatto . il primo step nella progettazione è la verifica dell'esistente ?? . ristrutturazione Matera | @ Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera fatto

Accusato della bancarotta fraudolenta di cinque società - operanti nei settori del commercio al dettaglio di complementi d'arredo e della consulenza alle aziende - un 'noto imprenditore materano' è stato posto agli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, con particolare attenzione ai reati fallimentari che, di fatto, arricchiscono chi li pone in essere. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Matera, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari.