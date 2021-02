Masterchef Italia, undicesima puntata: per gli aspiranti chef Mistery box dal sapore di casa. Ospite il sous chef Riccardo Canella (Di giovedì 25 febbraio 2021) . La finale di è a un passo, e questa sera alle 21.15 su Sky Uno (... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) . La finale di è a un passo, e questa sera alle 21.15 su Sky Uno (...

TheItalianTimes : #MasterChef Italia 10, stasera 25 febbraio andrà in onda su Sky e Now Tv la #semifinale. Sei gli aspiranti chef rim… - tuttopuntotv : MasterChef Italia 10, le anticipazioni sulla semifinale di stasera #MasterChefIt #masterchefitalia - rtl1025 : ???? @barbierichef ci ha dato qualche anticipazione sull'incredibile semifinale di @MasterChef_it di questa sera Riv… - aquila7630 : Come seguire in tv e streaming l'undicesima puntata di #Masterchef10, questa sera ore 21.15. #25febbraio - raspa90 : RT @tvblogit: MasterChef Italia 10, penultimo appuntamento tra chef stellati e ultima esterna -