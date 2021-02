Massimo Ghini: «Mio figlio di 25 anni ricoverato per Covid» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ansia e preoccupazione per Massimo Ghini. Negli ultimi giorni, infatti, il terzogenito dell’attore romano è stato ricoverato a causa del coronavirus: «Mio figlio di 25 anni (che dovrebbe quindi essere Leonardo, ndr) è stato in ospedale per una polmonite bilaterale da Covid», ha raccontato all’agenzia AdnKronos, rivelando anche il contesto in cui il ragazzo pare abbia contratto la malattia. «Tutto è nato da un assembramento». Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ansia e preoccupazione per Massimo Ghini. Negli ultimi giorni, infatti, il terzogenito dell’attore romano è stato ricoverato a causa del coronavirus: «Mio figlio di 25 anni (che dovrebbe quindi essere Leonardo, ndr) è stato in ospedale per una polmonite bilaterale da Covid», ha raccontato all’agenzia AdnKronos, rivelando anche il contesto in cui il ragazzo pare abbia contratto la malattia. «Tutto è nato da un assembramento».

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - AcciaioMario : RT @TerreImpervie: Per la serie 'offri il figlio alla Patria' con tanto di invocazione al PD, unica salvezza politica.. - LaStampa : Covid, Massimo Ghini: “Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale” -