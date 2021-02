Massimo Ghini: “Mio figlio di 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale. Ha preso il Covid a casa di amici” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Dopo l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid’’. A dirlo è Massimo Ghini che, in un’intervista all’Adnkronos, racconta quanto successo alla sua famiglia a causa del coronavirus, invitando a prestare sempre la massima attenzione alle misure di sicurezza e lanciando una stoccata al mondo della politica. “Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale”, ha detto l’attore senza nascondere la sua preoccupazione per la situazione attuale. “Tutto è nato da un assembramento – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Dopo l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche miodi 25in ospedale con unada’’. A dirlo èche, in un’intervista all’Adnkronos, racconta quanto successo alla sua famiglia a causa del coronavirus, invitando a prestare sempre la massima attenzione alle misure di sicurezza e lanciando una stoccata al mondo della politica. “Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale”, ha detto l’attore senza nascondere la sua preoccupazione per la situazione attuale. “Tutto è nato da un assembramento – ha ...

